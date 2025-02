Vídeo mostra momento em que caminhonete carregada com açaí vai parar no fundo de rio no Acre

Um incidente ocorrido no início da noite da última terça-feira (18) fez com que uma caminhonete acabasse indo parar no fundo do Rio Juruá, no município de Cruzeiro do Sul, interior do Acre.

O caso aconteceu em um porto localizado embaixo da Ponte da União, por volta das 18h. Segundo informações, a caminhonete se tratava de uma F-250.

O veículo estava em uma área de descida, carregado com açaí, quando desceu em direção ao rio, parando somente quando ficou totalmente submerso.

Algumas pessoas que estavam no local ainda chegaram a tentar amarrar a caminhonete para puxá-la, mas não obtiveram sucesso. Ninguém estava no carro no momento do incidente.

O Corpo de Bombeiros foi acionado em seguida.

