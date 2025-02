Vídeo mostra motociclista sem CNH colidir com poste ao desviar de veículo que fez conversão proibida

Um motociclista sem habilitação ficou ferido após tentar desviar de um veículo que realizava uma conversão proibida. Ele subiu na calçada e colidiu violentamente contra um poste de energia elétrica na noite desta quarta-feira (19), na Rua Guaporé, bairro Cerâmica, em Rio Branco.

Segundo testemunhas, o motociclista trafegava em uma moto modelo Titan, de cor vermelha, no sentido bairro-centro, quando se deparou com um veículo realizando a conversão irregular. Ao se assustar e tentar evitar a colisão, ele acabou subindo na calçada e batendo violentamente contra um poste de energia elétrica.

Com o impacto, ele ficou desorientado no chão e foi socorrido por populares, que acionaram a Polícia e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). Uma ambulância de suporte básico foi enviada ao local para prestar os primeiros atendimentos. No entanto, com medo de ser preso, o motociclista decidiu ir por conta própria ao pronto-socorro de Rio Branco antes da chegada do Samu. Ele deu entrada na unidade em estado de saúde estável e, após realizar um raio-X na perna direita, descobriu que havia sofrido uma fissura.

O Policiamento de Trânsito esteve no local e isolou a área para o trabalho da perícia. Após os procedimentos de praxe, a motocicleta foi removida e encaminhada ao pátio do Departamento Estadual de Trânsito (Detran).

Os policiais foram até o pronto-socorro e, após o motociclista receber alta médica, ele foi conduzido à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde foi autuado por pilotar uma motocicleta sem carteira de habilitação.