Um vídeo divulgado pelo deputado federal Túlio Gadelha (Rede-PE) mostra outro ângulo da agressão sofrida por Marcelo Rubens Paiva durante desfile do bloco Acadêmicos do Baixo Augusta na tarde do último domingo (23/2), no centro de São Paulo.

O autor do livro Ainda Estou Aqui, que inspirou o filme que concorre a três estatuetas no Oscar, foi atingido no rosto por uma mochila. Antes disso, uma lata de cerveja já havia sido arremessada em direção a ele.

"Ainda pedem 'anistia', dá pra acreditar?", escreveu o deputado ao divulgar a cena nas redes sociais. Polícia usa imagens para identificar agressor A Polícia Civil está analisando imagens para identificar o agressor que atacou Marcelo Rubens Paiva. Segundo a Secretaria da Segurança Pública, não foi registrado boletim de ocorrência do fato e a autoridade policial "está à disposição da vítima para o formal registro e continuidade nas investigações".