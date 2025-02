Vídeo: mulher joga absorventes usados em funcionários após bate-boca

Uma passageira causou uma confusão no Aeroporto Internacional Jomo Kenyatta, em Nairóbi, no Quênia, ao jogar absorventes usados na equipe de check-in por ter seu embarque negado. O motivo foi um problema com o visto, o que levou Gloria Omisore a confrontar os funcionários.

Omisore voou de Lagos (Nigéria), para Nairóbi, em 3 de fevereiro, com a intenção de viajar para Manchester, na Inglaterra. O voo tinha uma escala em Paris, mas durante o check-in, a equipe da companhia aérea informou que a passageira não tinha o visto necessário para entrar na França.

Como alternativa, foi oferecido a ela um voo para Londres, mas sua frustração aumentou rapidamente. Gloria ficou agressiva com os agentes de check-in e recusou o itinerário, exigindo uma recompensa pela viagem interrompida.

Foi então que Omisore, que estava menstruada no momento, removeu e jogou três absorventes usados ​​no balcão de check-in, com um deles caindo no chão. Um vídeo compartilhado no X (antigo Twitter) mostra a mulher confrontando a equipe com raiva.

“Você vai me fornecer um absorvente higiênico. Você não pode pegar meu telefone. Você não pode pegar meu telefone”, gritou a passageira, alegando que iria entrar em contato com autoridades. “Eu vou falar com o Ministro das Finanças da Nigéria, você vai ver.”

No entanto, uma funcionária enfurecida a retrucou, dizendo: “Ligue para o presidente da Nigéria. Não vamos lhe dar nada. Você não vai voar em nossas linhas aéreas novamente.”

Após discussões entre a Autoridade de Aviação Civil da Nigéria e a companhia aérea, as autoridades concordaram em deportar Omisore de volta para a Nigéria no mesmo dia.