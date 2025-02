Uma mulher de 43 anos morreu após sofrer mal súbito enquanto se exercitava em academia de Santo Estêvão, na Bahia, na segunda-feira (17/2). O caso é investigado pela Polícia Civil.

A vítima usava a cadeira extensora quando relatou forte dor de cabeça e começou a passar mal. Imagens do circuito interno da academia mostram o momento em que ela aparenta dificuldade para respirar antes de desmaiar.

Veja o vídeo.

Os frequentadores da academia e o instrutor prestaram os primeiros socorros até a chegada da ambulância. A mulher foi levada ao Hospital Municipal Dr. João Borges, mas não resistiu e morreu antes de chegar à unidade.

O Metrópoles procurou a Polícia Civil da Bahia para mais informações. Em nota, a corporação informou que a ocorrência foi registrada como “sem indício de crime”. “A unidade policial expediu as guias para remoção e perícia do corpo da mulher, que teve mal súbito quando estava praticando atividade física em academia. Os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) devem esclarecer a causa da morte”, explicou a polícia.