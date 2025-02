As fortes chuvas que atingiram a capital do estado do Acre entre o domingo (9) e esta segunda-feira (10) revelaram diversos problemas pela cidade, entre eles, no transporte coletivo.

Uma usuária de um dos ônibus que circulam na capital registrou um momento inusitado vivido na linha Custódio Freire, quando os passageiros do coletivo precisaram abrir um guarda-chuva dentro do automóvel, devido a uma goteira. O vídeo foi divulgado pelo portal G1.

“Passageiro em pé porque não pode sentar. Está tudo molhado”, diz uma mulher durante o registro. Casos como este devem começar a surgir com cada vez mais frequência, já que para esta segunda-feira (10), o alerta do Instituto Nacional de Meteorologia indica um total de até 100mm de chuva, que se estende até a manhã de terça-feira (11).

