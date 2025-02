VÍDEO: Peixe ‘diabo-do-olho-negro’, das profundezas, surge em área rasa de ilha

Uma espécie rara de peixe carnívoro foi registrada próximo à costa de Tenerife, nas Ilhas Canárias, na Espanha. Conhecido como peixe “diabo-do-olho-negro”, ele foi flagrado durante uma expedição científica com um veículo operado remotamente, batizado como Don Ricketts, que captou imagens do animal em águas menos profundas do que seu habitat natural.

Este é apenas o segundo registro em vídeo da espécie. O primeiro aconteceu em novembro de 2014, na Califórnia, e viralizou no YouTube, somando mais de 4,5 milhões de visualizações.

Curiosidades sobre o peixe ‘diabo-do-olho-negro’

O peixe é conhecido por sua bioluminescência: uma antena iluminada por bactérias que atraem presas para sua boca repleta de dentes afiados. De acordo com a bióloga Paula Santana, as fêmeas podem atingir até 20 centímetros.

Enquanto os machos, dez vezes menores, não sobrevivem sozinhos e se acoplam ao corpo das parceiras como parasitas. Para muitos, o peixe remete a uma cena do filme Procurando Nemo, em que um animal semelhante persegue os protagonistas no fundo do oceano.

A bióloga explica que esse tipo de peixe vive a mais de mil metros de profundidade, onde a luz do sol não chega, tornando sua aparição em uma área mais rasa um evento raro. O registro durante o dia também surpreendeu os especialistas, já que a espécie costuma permanecer nas sombras das profundezas.

Veja o vídeo: