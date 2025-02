Vídeo: pirarucu de quase 2 metros é visto no Lago Paranoá

Um pirarucu de aproximadamente 2 metros de comprimento foi avistado nesta semana por um pescador no Lago Paranoá.

Veja:

Considerado o maior peixe de água-doce do mundo, o pirarocu é comumente encontrado na Amazônia ou no Araguaia e pode chegar a 3 metros de comprimento e a pesar entre 100 e 200 kg. Dócil, essa espécie costumam comer na mão de quem oferece alimento.

Por não ser natural da região, o peixe flagrado certamente foi trazido de outro local e solto no Lago Paranoá.

O registro do pirarucu foi feito pelo pescador esportivo Celismar Junior. As imagens foram compartilhadas no Instagram dele.

“Hoje o meu companheiro de pescaria foi esse lindo pirarucu, de quase 2 metros de comprimento. Ou seja, quase do tamanho do meu caiaque”, comentou Celismar.

Por meio de nota, a Secretaria do Meio Ambiente esclareceu que a introdução de espécies exóticas invasoras, seja por desconhecimento, ações ilegais ou negligência, tem impactado negativamente o ecossistema. Pesquisas anteriores identificaram a chamada “Salada Biológica,” evidenciando a complexidade da situação.

“Em resposta a esses desafios, o secretário do Meio Ambiente do Distrito Federal, Gutemberg Gomes, determinou à Subsecretaria de Pesca e Aquicultura (SUPESQ) a realização de um estudo científico abrangente das espécies presentes. O objetivo é utilizar os resultados para formular políticas públicas que visem restaurar o equilíbrio ecológico e proteger a biodiversidade do lago”, informou a pasta.

Registro em janeiro

Em janeiro deste ano, um outro vídeo mostrando um pirarucu no Lago Paranoá também viralizou. Dois homens filmaram o peixe parado “esperando comida”.

Relembre: