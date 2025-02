Vídeo: Policial atira várias vezes em frente à nova rodoviária e causa pânico aos usuários

Na madrugada desta segunda-feira (10), um policial penal foi preso por policiais militares após promover um ataque a tiros em frente à rodoviária de Porto Velho, localizada na Avenida Jorge Teixeira (BR-319). O incidente gerou pânico entre as pessoas que estavam no local.

A Polícia Militar foi acionada após receber uma denúncia de vários disparos de arma de fogo na região. Ao chegarem, os agentes constataram que duas motocicletas haviam sido atingidas pelos tiros. Testemunhas relataram momentos de desespero, com passageiros e funcionários da rodoviária se jogando no chão para se proteger dos disparos.

Imagens registradas por um cinegrafista amador mostram pessoas deitadas no chão durante o ataque. Felizmente, nenhum dos tiros atingiu pessoas, evitando feridos.

O policial penal responsável pelos disparos foi preso em flagrante e encaminhado ao Departamento de Flagrantes, juntamente com as motocicletas atingidas pelos tiros. Não há informações sobre o que de fato tenha motivado o policial a realizar os disparos de arma de fogo em via pública.