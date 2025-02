Vídeo: repórter cai no Grammy após perder diamante no Globo de Ouro

A repórter Keltie Knight, de 43 anos, não conteve o riso após uma gafe durante o Grammy 2025, nesse domingo (2/2). A correspondente do E! News e apresentadora do podcast LadyGang caiu no tapete vermelho da cerimônia e compartilhou o vídeo do incidente no Instagram.

“Por que algo acontece em todos os tapetes vermelhos? Apenas me deixe viver”, legendou ela, brincando com a situação e se referindo também a um ocorrido no Globo de Ouro do ano passado, quando perdeu o diamante de 4 quilates da aliança de casamento.

Após a perda no Globo de Ouro, ela passou a ostentar uma joia ainda maior: um diamante de 5 quilates em sua nova aliança de ouro amarelo 14 K.