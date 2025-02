Vídeo: repórter do SBT é agredido durante cobertura da prisão de Oruam

Um repórter do SBT foi agredido por homens que participavam das manifestações em frente à 16ª DP (Barra da Tijuca) por conta da prisão de Oruam, na quinta-feira (20/2). Bruno Assunção estava fazendo a cobertura do caso quando levou tapas na cabeça. O momento foi filmado e acabou viralizando nas redes sociais.

Após a repercussão do caso, o jornalista usou as redes sociais para desabafar: “Hoje quando eu estava aqui fazendo uma cobertura sobre a detenção do rapper Oruam, acabei sendo agredido, não somente eu, como outros colegas de imprensa, por criminosos que acabaram se infiltrando no meio dos manifestantes em frente à delegacia da Barra da Tijuca. Teve alguns criminosos que partiram para cima de um produtor da Record TV Rio e de outro colega de outra emissora”, contou.

Reação

Na mesma publicação, Bruno Assunção falou sobre o que sentiu naquele momento: “Foi algo realmente absurdo e inadmissível. O que a imprensa passou aqui na delegacia da Barra da Tijuca é algo que nenhum jornalista deveria passar. Como todos sabem, eu vim de comunidade, lutei muito para chegar onde eu tô (…) e ser agredido por criminosos que acabaram se infiltrando no meio dessa manifestação”, detalhou, antes de completar:

“Obviamente, vou tomar todos os meios legais (…). Todos eles serão responsabilizados. Porque eles fizeram isso tudo de caso pensado, eles começaram a gravar tudo muito antes e depois começaram a agredir não só eu, como também os outros colegas da imprensa. Então o recado é esse: não vai ficar por isso mesmo e todos os meios legais serão utilizados para que não fique impune”, disparou.

Já em casa, o repórter agradeceu o apoio que vem recebendo: “Acabei de chegar em casa, são muitas mensagens, ainda não estou conseguindo responder todo mundo, mas eu tô bem, de verdade. Obviamente, triste pelo que aconteceu (…) e que isso mexe com a nossa cabeça. Mas não posso deixar que pessoas tão pequenas possam tentar frustrar os meus sonhos, tudo aquilo que eu conquistei, uma história tão linda que eu tenho o jornalismo”, encerrou.