Um vídeo divulgado nas redes sociais mostra uma sucuri atravessando uma estrada conhecida como Ramal do Cuamba, entre os municípios de Alenquer e Monte Alegre, oeste do Pará.

As imagens foram registradas por um motorista que passava pelo local no momento em que o animal cruzava a via. Com cuidado, o condutor parou e saiu do veículo e filmou a cena enquanto a cobra seguia seu caminho sem ser perturbada.