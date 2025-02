Vídeo: veja detalhes da mansão onde Oruam foi preso

A mansão de Oruam, onde ele foi preso, na manhã desta quarta-feira (26/2), durante uma operação da Polícia Civil por dar abrigo a um traficante do Complexo da Penha, chamou a atenção. O imóvel, que tem vista para o mar, conta com três andares, piscina, sala de jogos e até elevador.

Imagens da casa, feitas pelos agentes que efetuaram a prisão do rapper, às quais a coluna Fábia Oliveira teve acesso, mostram o artista sentado no sofá ao lado de amigos e do criminoso que era procurado pela Justiça.

Material apreendido

A Polícia Civil encontrou uma pistola nove milímetros com kit rajada, pelo menos 10 armas de air soft, joias e celulares na casa de Oruam. A coluna teve acesso a imagens do material levado à Cidade Polícia, na zona norte do Rio.

Oruam foi preso em flagrante, na manhã desta quarta-feira (26/2), por dar abrigo a um traficante da Penha, que estava foragido da Justiça e seria o dono da arma.

Desafiou jornalistas

Ao chegar na central de polícia, o rapper foi questionado sobre a presença do criminoso em sua mansão e desafiou os jornalistas que faziam a cobertura do caso.

“Não tenho nada pra falar pra tu, não, cara. Tu é o delegado ou o juiz pra falar alguma coisa pra você?”, afirmou ele, antes de completar: “Não me encosta, tá doidão?”, encerrou, com a cara fechada.

A prisão

Oruam foi preso mais uma vez, na manhã desta quarta-feira (26/2), no Joá, zona oeste do Rio. O cantor foi alvo da Polícia Civil do Rio de Janeiro e os agentes encontraram um traficante do Complexo da Penha, que estava foragido da Justiça por crime organizado, na casa do rapper.

De acordo com a TV Globo, o rapaz era alvo de busca e apreensão por conta de uma investigação de disparo de arma de fogo dentro de um condomínio de Igaratá, iniciada em São Paulo.

Vale lembrar que, na última sexta-feira (21/2), Oruam já havia sido detido após furar uma blitz que acontecia na Barra da Tijuca. Ele foi autuado em flagrante por direção perigosa.