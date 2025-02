Vídeo: veja momento em que tubarão engole câmera de brasileira

Em um passeio na região de Tiger Beach, nas Bahamas, um tubarão-tigre engoliu a câmera de um dos mergulhadores. As imagens ficaram registradas pela dona do aparelho, a brasileira Andrea Ramos Nascimento, em 9 de fevereiro.

Veja vídeo do momento:

A aventura é organizada pela escola de mergulho Aloha Divers Okinawa, onde Andréa é umas das sócias ao lado de Pedro Yan.

No momento da cena, é possível ver o momento em que a mergulhadora está alimentando os tubarões-tigres com iscas de peixe e um dos animais confunde a câmera com a comida.

As imagens mostram o interior da boca do tubarão e o local por onde ele esta nadando, já que ele fica com a boca semi-aberta. Após um tempo com o objeto desconhecido na boca, o animal solta o equipamento aos perceber que não é comestível.