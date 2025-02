Vídeos: bairros ao redor do Rio Tietê estão embaixo d’água após chuva

A região do Jardim Pantanal, em torno do Rio Tietê, em São Miguel Paulista, zona leste, que transbordou após a chuva dessa sexta-feira (31/1), segue embaixo d’água na manhã deste sábado (1º/2). Além disso, a Marginal Tietê, no trecho da zona norte de São Paulo, está com pontos de alagamento intransitáveis.

O que se sabe

Moradores do Jardim Pantanal enviaram vídeos ao Metrópoles mostrando que suas casas ficaram inundadas após a chuva.

mostrando que suas casas ficaram inundadas após a chuva. Os pontos de alagamentos intransitáveis estão em ambos os sentidos da marginal.

A Defesa Civil enviou alertas severos sobre a chuva para a capital paulista durante a chuva.

Vídeos enviados ao Metrópoles mostram que os bairros ao redor do Rio Tietê estão completamente inundados. Moradores do Jardim Pantanal informaram que, além de tudo estar alagado na região, há registro de cobras e ratos pelas ruas.

Uma moradora que ficou com a casa embaixo d’água e perdeu tudo, inclusive um freezer lotado de lanches para vender, contou à reportagem que espera a chegada dos bombeiros, que já foram acionados.

Outro vídeo recebido pelo Metrópoles mostra moradores da região carregando uma mulher dentro de uma caixa d’água pela rua inundada.

Veja como está o Jardim Pantanal:

Arquivo pessoal

A capital registra, na manhã deste sábado, 22 pontos de alagamento intransitáveis. Na zona norte, as regiões mais afetadas são Casa Verde, Jaçanã/Tremembé e Santana; na zona oeste, é a Lapa; na zona leste, Itaquera, São Miguel Paulista e Penha.

O Centro de Gerenciamento de Emergências Climáticas da capital encerrou, por volta das 6h30, o estado de atenção para alagamentos, porém ainda seguem ativos os pontos intransitáveis na marginal.

Veja como está a Marginal Tietê:

O final de semana deve ser nublado e chuvoso na capital paulista e em todo o estado, com risco para inundações, queda de árvores e deslizamentos de terra.

Chuva de sexta-feira

Na cidade de São Paulo foram registrados, durante a chuva de sexta-feira, 10 pontos de alagamento, 3 córregos extravasados, 5 córregos em estado de atenção, 1 desabamento de terra, 19 quedas de árvore, desabamento de muro e pontos de alagamento intransitáveis. Os dados foram compartilhados pela Defesa Civil.

Um muro caiu desabou sobre uma residência e duas pessoas, sendo mãe e filho, ficaram feridos. Ambos foram socorridos com escoriações leves ao Hospital Vereador José Storopolli e UPA Jaçanã, informou a pasta.