Vilma e Giovanna trocam farpas e ameaças em discussão acalorada no BBB 25

Treta entre Vilma e Giovanna quando a mãe de Diogo disse para Giovanna: “Os Joãos tavam priorizando vocês e você logo deu a opção dele! Então a gente não pode um falar do outro aqui.”

Giovanna acusa Vilma de mentir ao dizer que ela e sua irmã quiseram votar nos Joãos no Contragolpe. Vilma se irrita e ameaça indicar Giovanna ao Paredão, dizendo que agora ela é sua prioridade.

Giovanna rebate, chamando Vilma de falsa por votar em Camilla e Thamiris e depois querer se passar por neutra.

A discussão esquenta com trocas de provocações, incluindo Vilma chamando Giovanna de “cobra” e Giovanna insistindo que Vilma está mentindo para todos. No fim, Vilma afirma que não se importa com o que Giovanna pensa.