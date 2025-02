Vini e Jerônimo devem ser as novidades da Adesg contra São Francisco

O lateral Vini e o atacante Jerônimo devem ser as novidades da Adesg no duelo contra o São Francisco. A partida pela 5ª rodada da fase de classificação do Campeonato Estadual será disputada no domingo (23), a partir das 15h, na Arena da Floresta.

“Estamos avaliando para montar uma equipe ainda mais forte. Teremos mais dois treinamentos e a definição deve ocorrer somente após o último trabalho”, comentou Erismeu Silva.

A Adesg é vice-líder da fase de classificação com 8 pontos e um triunfo diante do São Francisco deixará a equipe próxima de uma vaga na semifinal.

“Esse confronto é chave para as nossas pretensões. Uma vitória é fundamental”, avaliou o treinador.

O elenco da Adesg faz nesta sexta, 21, no Naborzão, mais um trabalho na sequência da preparação.