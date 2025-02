Vinícius enfrenta o Quarto do Desafio, garante imunidade e veta dois da Prova do Líder

Vinícius encontrou e apertou o botão misterioso no gramado, precisando imediatamente vetar um participante da Prova do Líder. Ele escolheu Maike e, em seguida, foi levado ao Quarto do Desafio, um ambiente totalmente escuro.

Lá, sua missão era encontrar as três letras da palavra *VIP* dentro de 10 minutos e apertar um botão para concluir a prova. Enfrentando a Câmara Escura, Vinícius completou o desafio em apenas 1 minuto e 42 segundos, garantindo seu lugar no VIP, conquistando imunidade e ganhando o direito de vetar mais uma pessoa.

Ele então escolheu Dona Vilma para o segundo veto. Enquanto isso, na sala, alguns participantes começaram a questionar o tempo de espera pelo desfecho do desafio.