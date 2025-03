Vitória colocou Vilma, João Pedro, Eva, Renata e João Gabriel na mira e um deles será sua indicação ao paredão

Vitória justificou suas escolhas para a Mira do Líder com base em votos e indicações que recebeu anteriormente. Ela destacou que todos os alvos já a prejudicaram de alguma forma no jogo.

Vilma foi escolhida por ser uma das pessoas que mais votou nela, junto com Diogo.

João Pedro entrou na mira por ter indicado Vitória diretamente ao Paredão.

Eva foi mencionada por ter colocado Mateus no Paredão, o que resultou em sua eliminação. Vitória reconheceu que tem uma boa convivência com Eva, mas acredita que a adversária votará nela futuramente.

Renata foi incluída por também votar nela constantemente.

João Gabriel recebeu a última pulseira como uma forma de retribuição, sugerindo que já havia colocado Vitória na Mira anteriormente.