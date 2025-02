Vitória dá respiro ao Atlético-MG e afasta pressão precoce em início de temporada

Enquanto acompanha os jogos, o Galo já pensa na partida de domingo e analisa o que precisa melhorar. Perdeu Junior Santos no último minuto de jogo em uma expulsão que poderia ter sido evitada. Um pisão em um lance no meio do campo, deixou o Atlético sem seu principal reforço no jogo mais importante do ano até aqui. Cuello também é dúvida. O jogador saiu sentindo o tornozelo, mas Cuca espera contar com ele.