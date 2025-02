Vitória e Camilla conversam e atriz pede desculpas mais uma vez

Camilla explica que evitou confrontá-la antes para não deixá-la sozinha, mas se sentiu desamparada por não ter sido ouvida. Ela destaca que a palavra usada por Vitória tem um impacto diferente para ela, como mulher preta, e que as consequências do cancelamento seriam distintas para ambas.

Vitória afirma que sua maior preocupação foi com o sofrimento de Camilla e das pessoas que possam ter se sentido ofendidas. Camilla reforça que sua dor não foi levada em consideração por muitos na casa e que ninguém perguntou sua versão. Ela também menciona que buscou ajuda da psicóloga do programa para lidar com a situação.

Durante a conversa, Vitória critica a dinâmica do Sincerão, argumentando que a produção do reality colocou a situação em evidência logo após o conflito. Camilla ressalta que sua intenção nunca foi prejudicar Vitória, mas sim expressar sua dor.

No final, Vitória reitera seu arrependimento e Camilla explica que seu carinho é diferente do de outras pessoas, mas que sempre foi leal. A conversa termina com um abraço, selando um momento de entendimento entre as duas, mas deixamos claro aqui que Vitória não disse a tal paravra que tanto machucou Camilla.

Veja o vídeo: