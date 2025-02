Walter Salles sobre Oscar: “Não somos favoritos a absolutamente nada”

Ainda Estou Aqui está concorrendo em três categorias do Oscar, sendo elas Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz. Entretanto, Walter Salles, o diretor da produção, demonstrou pessimismo sobre as chances do longa brasileiro receber qualquer estatueta.

“Continuo achando que nós não somos favoritos a absolutamente nada“, declarou Salles, em entrevista à Folha de S. Paulo. Apesar da crença, ele segue em campanha para o Oscar, que acontece no primeiro domingo de março, dia 2.

Na sequência, ele comentou sobre a campanha. “O lançamento de um filme é um pouquinho como entrar em um oceano. As correntes vão te levando, e você tem que saber nadar, e evidentemente você tem escolhas ali. Nesse processo, nós estamos tentando honrar a memória daqueles que o filme abraçou“, relatou.

Questionado se já está pensando em um novo projeto ou filme internacional, Walter Salles disse que é a “última coisa” que está pensando neste momento. “Agora só quero chegar ao final desse processo e poder continuar a fazer justiça àquilo que nos motivou a contar essa história, que é a história de Eunice e Rubens Paiva“, declarou.

Por fim, ele comentou sobre as premiações e prestígio de Ainda Estou Aqui.