Saiu da casa da sogra

Vale lembrar que, desde que reataram o namoro em maio de 2024, após um breve término de dois meses, a filha de Zezé Di Camargo estava morando na casa que a mãe, Zilu Godói, tem em um condomínio de luxo em Alphaville, em São Paulo. Dado estava morando no mesmo local, mas saiu da casa da sogra depois de uma série de desentendimentos.

Nessa época, o namoro entre Wanessa e Dado já estava bem balançado. No começo do ano passado, a cantora participou do BBB24 e acabou expulsa após agredir Davi Brito. Segundo o jornal Extra, a famosa e o então namorado estavam brigando muito. Assim, ela pediu um tempo para repensar o namoro. Eles se separaram em março, mas reataram dois meses depois.

Flagra

Apenas dois dias após o anúncio do término, na quinta (13/2), o colunista Leo Dias publicou um vídeo de Dado Dolabella em uma piscina ao lado da atriz Renata Brás. Ela é amiga do casal e colega de Wanessa Camargo há mais de 30 anos. Após a situação, a cantora usou os stories do Instagram para explicar o que estava acontecendo.

A filha de Zezé saiu em defesa de Renata. “Eu quero muito vir aqui também para esclarecer uma coisa que está afetando uma amiga minha, uma amiga querida minha e que a minha cumplicidade com ela, a minha verdade com ela é de anos, não é de agora: a Renata Brás, essa atriz maravilhosa e grande amiga, não tem nada de errado acontecendo, gente”.

E continuou: “Ela é amiga minha, ela é amiga do Dado, além disso tem o Fabrício, que é o namorado dela, que também é nosso amigo. Está tudo bem, gente, está tudo certo. Não tem nada acontecendo que as pessoas possam estar achando, podem estar criando aí de história”, disse Wanessa Camargo.

Entenda