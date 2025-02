Web se revolta ao descobrir quem é o padrinho do filho de MC Daniel

Convite de MC Daniel para o padrinho

Para convidar Ryan SP, MC Daniel o presentou com uma caixinha contendo um leão de pelúcia, um sapatinho e um bilhete. “Oi, titio, queria agradecer o que você fez pelo papai. Eu, ele e a mamãe conversamos e queremos saber se você pode ajudar a trilhar meu caminho”, diz a mensagem.

“Olha isso, agora sou padrinho do filho do Daniel”, comemorou Ryan durante o Bloco do Fafá.

Assim como fez com Anitta, MC Daniel publicou o vídeo do convite nas redes sociais e explicou a escolha. “Quando eu estava no fundo do poço, você que me estendeu a mão para subir. Internet, dinheiro e fama nunca vão valer mais do que minha lealdade e minha gratidão”, escreveu.