Whatsapp caiu? App sofre instabilidade e fica fora do ar; veja mais

O WhatsApp caiu e está fora do ar para alguns usuários nesta sexta-feira (28). No Downdetector, portal que monitora o funcionamento de serviços online, o problema, que afeta usuários do app de celular e Whatsapp Web, começou a ser reportado por volta das 12h30 (horário de Brasília), tendo chegado a quase 4 mil registros.

No Google Trends, site que registra as tendências do buscador, o termo “WhatsApp caiu hoje”, “whatsapp saiu do ar” e “instabilidade whatsapp” apresenta aumento repentino por volta de 12h50. Nas redes sociais, usuários já reclamam do problema e confirmam que o WhatsApp caiu em alguns dispositivos. Confira mais detalhes sobre a falha.