Will Smith é detonado em 1ª premiação desde a polêmica no Oscar

Will Smith não teve uma boa recepção do público em sua aparição no Grammy 2025, que aconteceu nesse domingo (2/2). O ator fez a primeira aparição em uma premiação desde o Oscar de 2022, quando desferiu um tapa no comediante Chris Rock após uma piada feita com a então esposa, Jada Pinkett.

No evento, Smith, que na última sexta-feira (31/1) lançou uma nova canção como rapper, prestou uma homenagem ao lendário músico e produtor Quincy Jones, que morreu no fim de 2024.

Relembre a polêmica entre Will Smith e Chris Rock

Durante a cerimônia de entrega do Oscar 2022, Chris Rock apresentava a categoria de Melhor Documentário, quando fez uma piada sobre Jada Pinkett Smith.

Após a fala, Will Smith, que concorria à categoria de Melhor Ator, subiu ao palco e deu um tapa em Chris Rock.

O humorista fez uma brincadeira com o fato de Jada estar careca — ela perdeu os cabelos por conta da alopecia e assumiu o visual.

Após a agressão, a Academia do Oscar decidiu banir o ator Will Smith da premiação “por um período de 10 anos, a partir de 8 de abril de 2022”.

Apesar de trazer uma mensagem de amor no discurso e na lapela do terno, com a frase “te amo” em francês, o ator não contou com a reciprocidade do carinho por parte do público, que o detonou nas redes sociais.