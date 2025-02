Xapuri inicia inscrições para escolha da realeza do Carnaval 2025

A Prefeitura de Xapuri abriu inscrições para o concurso que definirá os representantes oficiais do Carnaval 2025. Os interessados podem se inscrever até o dia 26 de fevereiro na Secretaria de Cultura, localizada na Casa Branca.

A competição contará com diversas categorias, incluindo Rei Momo, Rainha do Carnaval, Rainha da Diversidade, Rei e Rainha da Melhor Idade e Rei e Rainha Infantil. Os primeiros colocados das categorias principais receberão R$ 1.000, enquanto os segundos lugares ganharão R$ 500. Para a categoria Infantil, a premiação será de R$ 500 e R$ 200, respectivamente.

Além do concurso, a programação oficial do Carnaval já foi divulgada. Com o tema “Folia na Princesinha – Carnaval de um novo tempo”, a festividade terá cinco noites de eventos, com apresentações de bandas e artistas locais e regionais.

Dentre as atrações confirmadas estão os grupos Frutos da Terra, Agytus e Swing Mania. De Rio Branco, participarão Álamo Kário, Ferdiney Rios, Edu Casseb (O Safadão), além das bandas Hits e Arregaça-aê. O DJ Alessandro Lima também animará os foliões nos intervalos dos shows.