Xbox Series X não será mais vendido no Brasil? Entenda preço de R$ 10 mil e baixa no estoque

Ao que tudo indica, chegamos a um nível da atual geração em que o Xbox Series X tornou-se um artigo de luxo aqui no Brasil. Segundo levantamento feito pela Folha de S. Paulo, o console está em falta nas principais varejistas do Brasil, já que nenhuma das 17 lojas listadas no site oficial do Xbox oferece o aparelho — cujo preço sugerido é de R$ 4.499. Atualmente, o modelo só é encontrado em marketplaces, onde os valores variam entre R$ 5.000 e absurdos R$ 10 mil.

Segundo o veículo, as varejistas afirmam que a Microsoft reduziu a distribuição do Xbox Series X no país, sendo que algumas delas até chegaram a reportar a interrupção total do abastecimento. No entanto, a gigante norte-americana não confirmou oficialmente a descontinuação do console e declarou que a disponibilidade pode variar com o tempo e entre diferentes regiões.

Certamente, a escassez do Xbox Series X acabou gerando insatisfações entre os consumidores, que relataram ter dificuldades de encontrar o aparelho nas prateleiras desde o final de 2023. Em fóruns como Reddit e canais de suporte da Microsoft, muitos jogadores brasileiros também expressam preocupações com os preços elevados cobrados pelos revendedores nos marketplaces.

Microsoft nega fim das vendas, mas recomenda usar jogos em nuvem

Em um comunicado enviado à Folha de S.Paulo, a Microsoft negou que as vendas do Xbox Series X foram interrompidas no Brasil. A companhia disse que os estoques do console variam de acordo com os países e época do ano.

Em nota, a empresa também recomendou que os jogadores brasileiros utilizem outras formas para acessar os games da marca no país, como o serviço de jogos em nuvem xCloud e computadores. “As pessoas no Brasil podem continuar jogando com Xbox em seus consoles atuais, PCs, com o Game Pass e em smartphones, tablets ou TVs com o Xbox Cloud Gaming”, diz a companhia.

O Voxel entrou em contato com a Microsoft para saber mais detalhes sobre a disponibilidade do Xbox Series X no Brasil, além de solicitar detalhes sobre as vendas do Xbox Series S no país. Esta notícia será atualizada caso a Xbox Brasil forneça mais detalhes sobre o assunto.

Brasil não é o único lugar do mundo que enfrenta escassez de Xbox Series X

Pode parecer que o problema é só aqui, mas a escassez do Xbox Series X não é exclusiva do Brasil. No final de 2023, os poloneses também enfrentaram dificuldades para encontrar o aparelho — algo que a Microsoft justificou como uma demanda maior do que esperada.

Claro, a empresa não quer perder dinheiro — e nem clientes. Por conta disso, ela sugere que os jogadores comprem o Xbox Series S, a versão menos potente e sem leitor de discos que está disponível no Brasil por valores a partir de R$ 2.600.

No entanto, vale lembrar que até o modelo de entrada teve seu preço alterado não muito tempo atrás. Em outubro de 2023, a Microsoft anunciou um aumento expressivo no preço do Xbox Series S no Brasil: enquanto o modelo custava R$ 2.649, o preço sugerido subiu para R$ 3.599 na ocasião.

Xbox Series X perdeu a “guerra de consoles” da geração?

Bem, “guerra de consoles” é um termo crítico para discussões acaloradas nas redes. No entanto, com a própria Microsoft reforçando sua estratégia de priorizar o Xbox Game Pass e lançando seus principais exclusivos na concorrência, ficou claro que o foco agora não é no console.

Vale lembrar que a receita de hardwares Xbox caiu cerca de 29% no último trimestre de 2024, enquanto o setor de serviços registrou um crescimento de 2% — indicando a mudança de foco da empresa.

Além disso, Phil Spencer, CEO do Xbox, afirmou que a Microsoft não busca mais atrair jogadores do PlayStation ou Nintendo para a marca. Em vez disso, a empresa pretende expandir suas franquias para outras plataformas para consolidar sua presença no mercado de serviços e distribuição digital.

Portanto, a gigante norte-americana caminha a passos largos para se tornar uma das maiores publishers de games do mundo — se já não se tornou. Qual sua opinião sobre o assunto? Conte para a gente nas redes sociais do Voxel!