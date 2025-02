Xícara de R$ 210 e fraude: entenda as polêmicas de Tânia Bulhões

Segundo a empresa, a coleção Marquesa teria sido desenvolvida exclusivamente para a marca, mas reconheceu que não fabrica todos os seus produtos. Também alegou que um parceiro teria descumprido acordos contratuais e comercializado sobras de produção sem autorização.

Em 7 de fevereiro, a empresa divulgou novo comunicado, desta vez anunciando a interrupção da produção das coleções Marquesa, Mediterrâneo, Lírio e Entre Rios. Além disso, ofereceu a possibilidade de troca ou devolução dos produtos já adquiridos. A empresa ainda afirmou que está estudando a criação de uma unidade de produção própria em Uberaba, Minas Gerais, para evitar problemas futuros.

Diferentemente da primeira nota, a nova mensagem da marca adotou tom mais conciliador e agradeceu aos clientes que trouxeram a questão à tona. “Pedimos desculpas pela insegurança gerada e pelos questionamentos absolutamente legítimos que surgiram nos últimos dias”, afirmou a empresa.

Fraude e condenação

Com a repercussão do caso, internautas resgataram um escândalo do passado envolvendo a fundadora da marca, Tânia Bulhões. Em 2010, a empresária foi condenada pela Justiça Federal por fraude em importações, sendo acusada de subfaturar mercadorias e movimentar dinheiro ilegalmente.

A pena, de 4 anos de prisão, foi convertida em serviços comunitários e em multa de R$ 1,7 milhão, destinada a instituições de caridade. Além disso, Tânia ficou proibida de sair do país sem autorização judicial. As investigações indicaram que o esquema envolvia movimentações financeiras no exterior e valores expressivos.