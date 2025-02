Ye retira pedido de desculpas e se autodenomina nazista em discurso nas redes sociais

Dezenas de tuítes postados pelo rapper e ex-bilionário Kanye West na plataforma de mídia social X durante a noite de sexta-feira incluíram apelos para “libertar” o magnata da música Sean “Diddy” Combs da prisão federal, uma alegação de que ele tem “DOMÍNIO” sobre sua esposa Bianca Censori e uma série de postagens antissemitas elogiando Hitler e dizendo que não se pode confiar no povo judeu.

West, que perdeu seu lucrativo acordo da Yeezy com a Adidas e outras parcerias após discursos antissemitas no Twitter e Instagram que começaram anos atrás, postou no X que ele “NUNCA PEDIRIA DESCULPAS PELOS MEUS COMENTÁRIOS JUDAICOS”.

Suas postagens incluíam dezenas de comentários sobre os judeus e o Holocausto, incluindo “EU AMO HITLER AGORA, QUE B*****S”, “EU SOU NAZISTA”, “Hitler era tããão novo” e “Vou normalizar as conversas sobre Hitler do mesmo jeito que falar sobre matar negros foi normalizado”.

Uma postagem dizia “ADORO QUANDO OS JUDEU VÊM ATÉ MIM E DIZEM QUE NÃO PODEM MAIS TRABALHAR COMIGO. É O MEU FAVORITO” — aparentemente uma referência aos negócios que ele perdeu por seus comentários anteriores semelhantes, que incluíam relacionamentos com Balenciaga, Gap, Foot Locker, Creative Artists Agency, School of the Art Institute of Chicago e dois escritórios de advocacia (ele também foi nomeado “Antissemita do Ano” pelo grupo de vigilância StopAntisemitism).

Entre os tuítes, postados ao longo de um período de 10 horas, também estavam comentários sobre Combs, que está preso há meses por acusações de tráfico sexual e acusado de agressão sexual por dezenas de pessoas, e uma façanha bizarra no Grammy Awards no último fim de semana, quando West andou no tapete vermelho ao lado de Censori, que usava um vestido completamente transparente que deixava seu corpo nu em exposição.

Ele acrescentou que usar o vestido foi uma decisão de Censori e que ele não a faria fazer nada que ela não quisesse, mas que ela “DEFINITIVAMENTE NÃO TERIA SIDO CAPAZ DE FAZER ISSO SEM MINHA APROVAÇÃO”.

O Comitê Judaico Americano emitiu uma declaração na sexta-feira condenando os comentários de West, pedindo a outros na indústria do entretenimento que repudiem seu “ódio flagrante”. Ele acrescentou: “Em um momento em que o antissemitismo está disparando para níveis assustadores em todo o mundo, Ye está ativamente colocando os judeus em perigo”, disse a organização. O dono bilionário do X, Elon Musk, que também tem se metido em problemas por comportamento percebido como antissemita, respondeu em concordância a um usuário do X que disse que as postagens de West eram “perturbadas”. “Tantos problemas como esse podem ser resolvidos simplesmente internalizando a responsabilidade”, disse Musk. A CyberWell, uma organização sem fins lucrativos focada no combate ao antissemitismo online e à negação do Holocausto, disse que o discurso foi um exemplo de empresas de mídia social “reduzindo sistematicamente a aplicação de suas próprias políticas digitais”.

West revelou no início desta semana que havia sido diagnosticado recentemente com autismo após um diagnóstico falso de transtorno bipolar há quase 10 anos. No podcast “The Download”, ele disse que o autismo, um transtorno neurológico e de desenvolvimento, alimentou parte de seu estranho comportamento público e disse que isso pode torná-lo obstinado e argumentativo, referindo-se ao título de sua música de sucesso “Can’t Tell Me Nothing”. West também disse que não toma mais o medicamento que foi prescrito para seu transtorno bipolar, dizendo que ele bloqueou sua criatividade.

Tangente

O post que lançou o discurso mais recente de West continha apenas duas palavras: “LIBERTEM PUFF” em referência a Combs. Ele então apelou ao presidente Donald Trump em um post dizendo, “@realDonaldTrump POR FAVOR LIBERTEM MEU IRMÃO PUFF”, e alegando que os promotores estão “TENTANDO DAR UM EXEMPLO COM PUFF”. Combs, que foi conhecido como Puff Daddy, Puffy e P. Diddy ao longo de sua carreira, foi preso e encarcerado em setembro após ser indiciado por acusações de tráfico sexual e extorsão. Os promotores alegam que ele “abusou, ameaçou e coagiu mulheres e outras pessoas ao seu redor para satisfazer desejos sexuais, proteger sua reputação e ocultar sua conduta”. Ele também está enfrentando dezenas de processos individuais de mulheres e homens que alegam terem sido abusados ​​sexualmente pelo magnata da música em incidentes que datam da década de 1990. Combs negou todas as alegações contra ele.

Fato surpreendente

West lançou na sexta-feira uma colaboração entre sua linha de moda, Yeezy, e a marca Sean John de Comb. Agora há várias camisas disponíveis para venda no site da Yeezy com o logotipo de Sean John (elas estão listadas por US$ 20) e West disse que os lucros serão divididos 50/50 entre ele e Combs. Ele então acrescentou: “ACABEI DE DESCOBRIR QUE PUFF NÃO TEM PERMISSÃO DE GANHAR OU RECEBER DINHEIRO ENQUANTO ESTIVER PRESO, ENTÃO VOU MANDAR A METADE DO DINHEIRO DELE PARA JUSTIN.” Não está claro a quem ele estava se referindo.

Uma conversa antissemita agora infame entre Kanye West e Tucker Carlson vazou em outubro de 2022 depois que a Fox News os editou de uma transmissão em que West alegou que o movimento body-positive é um “genocídio da raça negra” e que ele foi pressionado a ficar quieto sobre seu apoio a Donald Trump antes da eleição de 2016. Em outubro seguinte, uma série de aparições públicas bizarras, entrevistas e postagens de mídia social de West ocorreram depois que o rapper usou uma camisa “White Lives Matter” — um slogan associado a um grupo neonazista — em seu desfile de moda Yeezy em Paris. West foi restringido no Instagram e brevemente suspenso do Twitter. A CNN então relatou que West queria nomear seu álbum de 2018 em homenagem a Adolf Hitler e várias fontes anônimas disseram aos repórteres que ele tinha uma “obsessão” pelo líder nazista. Seis pessoas que trabalharam anteriormente com West disseram à NBC News que ele fez vários comentários pró-Hitler e pró-nazistas e em dezembro de 2023 ele elogiou Hitler durante uma aparição no Infowars, o canal de transmissão administrado pelo teórico da conspiração Alex Jones. West foi então retirado da maioria de suas parcerias comerciais e ele saiu dos olhos do público por meses.

Avaliação Forbes

West, que já foi contado entre os bilionários do mundo, perdeu o status quando seu acordo com a Adidas, estimado em US$ 1,5 bilhão de seu patrimônio líquido, fracassou. Sem a Adidas, a Forbes estimou em 2022 que West vale US$ 400 milhões graças a seus imóveis, valor de seu catálogo musical, participação na empresa de shapewear da ex-esposa Kim Kardashian, Skims, e outros ativos. No início deste ano, West afirmou ser bilionário novamente — e repetiu a afirmação em seu discurso na X Friday — mas não mudamos nossa avaliação.