Yuri brilha, e Corinthians bate Santos de Neymar pelo Paulistão

O Corinthians venceu o Santos, por 2 a 1, pela 9ª rodada do Paulistão, na Neo Química Arena. A lei do ex rolou solta no Clássico Alvinegro diante da grande performance de Yuri Alberto.

O resultado deu a primeira vitória do Timão em clássicos neste ano e fez o clube aumentar a vantagem como melhor campanha do estadual, com 25 pontos.. Enquanto isso, a situação do Peixe fica complicada, com 9 pontos, e na terceira colocação.

O Santos começou melhor e com maior proposição do jogo. Entretanto, quando o Corinthians começou a sair mais para a partida, não demorou muito para o time da casa abrir o placar. Depois de cruzamento do Martínez, Yuri Alberto dividiu a bola com João Basso, a finalização foi no cantinho do Brazão e entrou no fundo da rede.

O Peixe tentou reagir e teve boas chances. Quase chegou a marcar com Neymar, mas Hugo Souza conseguiu espalmar. Entretanto, o Alvinegro Praiano se mostrou irregular, com erros consistentes e problemas evidentes na bola aérea.

Na sequência, o Timão foi melhor. Na reta final, Garro lançou, Memphis ajeitou para o meio da pequena área e Yuri completou para ampliar.

No segundo tempo, o ritmo do Corinthians caiu e o Santos soube aproveitar. Após cruzamento de Escobar, Guilherme desviou e diminuiu o prejuíza. Entretanto, não houve tempo hábil para reverter o placar, que terminou em vitória por 2 a 1 do Corinthians.

Próximos jogos de Corinthians e Santos

O Corinthians volta a campo contra a Portuguesa, no sábado (15), às 18h30. Enquanto isso, o Santos procura fazer as pazes com as vitórias no domingo (16), contra o Água Santa, às 20h30.

Confira as jogadas da partida

52 – APITA A ÁRBITRA! VITÓRIA DO CORINTHIANS POR 2 A 1 CONTRA O SANTOS!

50′ – IMPEDIDO! Thaciano é derrubado na área pelo Hugo Souza, mas o jogador do Peixe estava em posição irregular.

49′ – Santos cresce e Corinthians tenta segurar o resultado.

47′ – JP Chermont lança para Thaciano, a bola fica longa demais e acaba no Hugo Souza.

45′ – +7! Vamos até 52!

43′ – Soteldo faz jogada ensaiada na esquerda, tenta cruzamento, mas pega muito forte e manda pela linha de fundo.

41 – Soteldo alça a bola na área, Thaciano sobe sozinho, não finaliza bem e a defesado Corinthians afasta.

39′ – Guilherme tenta arrancar pela esquerda, adianta demais a bola e fica em tiro de meta para o goleiro Hugo Souza.

37′ – Santos melhora um pouco, e ritmo do Corinthians diminui nos minutos finais.

35′ – SUBSTITUIÇÕES NO CORINTHIANS! Saem Carrillo, Garro e Yuri Alberto, entram Talles Magno, Matheuzinho e Romero.

33′ – Soteldo toca para Escobar, o lateral cruza, Guilherme cabeceia e empata a partida

32′ – GOOOOOOOOOOOLLLLL DO SANTOS! GUILHERME DIMINUI!

30′ – Corinthians troca pases no meio-campo; Santos apenas assiste o adversário com a posse.

28′ – PRA FORA! Guilherme bate direto e a finalização sai por cima do travessão.

27′ – AMARELADO! André Ramalho faz falta em Escobar na entrada da área, a árbitra assinala infração em região perigosa e mostra o cartão.

25′ – Guilherme alça a bola na área, Tiquinho Soares sobe, mas não consegue o cabeceio.

24′ – Neymar manda beijos para a torcida do Corinthians, que reage com xingamentos ao jogador.

23′ – MUDANÇAS NO SANTOS! Saem Neymar e Pituca, entram Bontempo e Soteldo.

22′ – AMARELOU! João Pedro Tchoca faz falta no meio-campo e leva cartão.

21′ – Alex Santana enfia para o Yuri Alberto na área, o atacante do Timão domina, mas Zé Ivaldo bloqueia o cruzamento.

19′ – SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Raniele, entra Alex Santana.

18′ – Tiquinho Soares pressiona para roubar bola de André Ramalho, mas comete falta.

16′ – Tiquinho perde a bola no meio, possibilita o contra-ataque do Corinthians, Yuri tabela com Memphis, mas o Santos se recompõe.

14′ – Santos tenta avançar para ir ao ataque, mas comete muitos erros; Corinthians é mais sólido e faz bons contra-ataques.

13′ – Memphis Depay chuta de fora da área e Brazão encaixa.

11′ – Neymar passa para Escobar, o jogador arma o chute, finaliza e isola.

10′ – MUDANÇAS NO SANTOS! Saem Léo Godoy e João Basso, entram JP Chermont e Escobar.

8′ – Tiquinho tenta fazer pivô na entrada da área, mas o jogador perde a bola e o Raniele sai jogando.

6′ – AMARELADO! – Zé Ivaldo faz falta dura em Garro no meio-campo e a árbitra pune o jogador com cartão

4′ – Neymar tenta puxar escapada do Santos, mas o craque do Peixe sofre falta no meio-campo

2′ – Neymar cruza a bola na área, Hugo Souza sobe e fica com a redonda.

1′ – SUBSTITUIÇÃO NO CORINTHIANS! Sai Martínez, entra Ryan.

0′ – A BOLA VOLTA A ROLAR! VAMOS PARA O SEGUNDO TEMPO!

Intervalo – Time do Santos já está de volta no gramado da Neo Química Arena.

49′ – ACABA O PRIMEIRO TEMPO!

47′ – Neymar tenta esticar bola para Léo Godoy, o lateral não passa bem para Thaciano e é tiro de meta para o Hugo Souza.

45′ – +4! A partida vai até os 49 minutos da primeira etapa!

44′ – Garro lança para Memphis, o atacante do Timão ajeita pro Yuri Alberto e o centroavante manda para o fundo da rede.

43′ – GOOOOOOOOLLLLLLL DO CORINTHIANS! YURI AMPLIA!

42′ – Neymar tenta ligar contra-ataque ao passar para Guilherme, mas passe sai sem direção e fica para André Ramalho.

40′ – Partida fica paralisada por confusão entre Rincón e Memphis Depay

38′ – Garro toca para Memphis na área, o jogador do Timão tenta fazer o pivô, mas perde a posse.

36′ – Yuri Alberto faz corrida pela esquerda, mas Zé Ivaldo fecha a porta e o centrovante volta a trabalhar a bola na defesa.

34′ – AMARELOU! Luan Peres recebe cartão após dar entrada forte no Martínez.

32′ – Santos tenta voltar a se soltar na partida; Corinthians aposta no contra-ataque

30′ – Neymar faz fila no meio-campo, Guilherme seguiu com a jogada, mas o Peixe perdeu a posse.

28′ – Memphis Depay e Brazão se estranham. A árbitra coloca os nervos no lugar.

27′ – ESPALMAAAA O GOLEIRO! Neymar faz jogada na área, chuta colocado e Hugo Souza vai buscar.

25′ – PRA LONGE! Martínez recebe a bola na entrada da área, finaliza, mas isola a bola.

24′ – Santos tem a posse, mas perdeu a ofensividade; Corinthians chega com mais perigo ao ataque.

22′ – Martínez lança a bola para o ataque, mas Brazão rasga com chutão para afastar o perigo.

20′ – Memphis Depay faz jogada pela esquerda, dá trombada em Pituca, cruza pro meio, a bola bate na mão do Basso, mas a árbitra entende que o toque não foi proposital. Segue o jogo!

19′ – Neymar cruza na área, o passe sai muito forte e pasa por todos.

18′ – Martínez faz jogada pela direita, alça a bola na área, Yuri Alberto dá toque na bola, a bola toca na trave e entra no fundo do gol.

17′ – GOOOOOOOOL DO CORINTHIANS! YURI ALBERTO ABRE O PLACAR!

16′ – Garro alça bola na área, a redonda passa por todo mundo e Brazão afasta de soco.

14′ – Neymar e Guilherme fazem jogada de ataque pela esquerda, mas a defesa do Timão afasta. O Santos toma conta das ações do jogo no momento.

12′ – ESPALMA HUGO! Neymar faz jogada na entrada da área, toca para Pituca, o meio-campista chuta de primeira e o golleiro do Corinthians defende,

10′ – Guilherme levanta e aparenta estar em condições para continuar a partida.

9′ – Atendimento médico! Guilherme recebe atendimento médico no campo.

8′ – AMARELADO! Matheuzinho dá pisão em Guilherme e recebe cartão.

7′ – UUUUUUHHHH! Léo Godoy lança a bola na área, Matheuzinho desvia contra o próprio patrimônio e quase faz contra.

5′ – Neymar e Martínez se estranham em campo

4′ – Neymar puxa contra-ataque, tabela com Guilherme, recebe na área, vira e chuta.

3′ – Santos tenta sair jogando pela esquerda com Luan Peres, mas o defensor é desarmado; Corinthians toca a bola na defesa.

1′ – Léo Godoy tenta disparar para o ataque, mas o lateral do Santos comete falta no Carrillo.

0′ – APITA O ÁRBITRO! A BOLA COMEÇA A ROLAR!

Pré-jogo: Tudo certo para a bola rolar no clássico! A bola vai rolar em instantes para o Clássico Alvinegro NO pAULISTÃO.

Pré-jogo: Após fogos, o hino do Brasil trilha no estádio.

Pré-jogo: As duas equipes entram no gramado da Neo Química Arena.

Pré-jogo: As luzes do estádio são apagadas e a torcida liga o flash do celular para fazer um show na Arena.

Pré-jogo: Bandeirões com imagens de ídolos do Corinthians dão volta olímpica pelo estádio; Neto acompanha o evento.

Pré-jogo: Apesar de ser ídolo do Santos, Neymar é tietado por crianças torcedoras do Corinthians.

Pré-jogo: Os times começam a encerrar o aquecimento no gramado da Neo Química Arena.

Pré-jogo: Neymar vai atuar contra o Corinthians na Neo Química Arena pela primeira vez na sua carreira.

Pré-jogo: Na entrada da equipe do Santos para o aquecimento, torcedores do Corinthians xingam o Neymar.

Pré-jogo: As duas equipes realizam o aquecimento no gramado da partida.

Pré-jogo: Do lado do Santos, a equipe está escalada com: Gabriel Brazão; João Basso, Zé Ivaldo e Luan Peres; Leo Godoy, Tomás Rincón, Thaciano, Neymar e Pituca; Guilherme e Tiquinho Soares

Pré-jogo: O Corinthians está alinhado com: Hugo Souza; Matheuzinho, André Ramalho, João Pedro Tchoca e Hugo; Raniele, José Martínez, Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto