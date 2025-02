O zagueiro recém contratado pelo Vasco-AC, Kassiano Soares, de 29 anos, não integra mais o plantel do clube, abandonando assim a disputa do Campeonato Acreano de 2025. O destino do defensor seria um clube norte americano.

Ele estaria no clube acreano há pouco tempo, sendo contratado em dezembro de 2024, não tendo a oportunidade sequer de realizar sua estreia oficial pelo clube, participando apenas da pré-temporada realizada pelo clube no Rio de Janeiro. Entretanto o atleta sofreu com uma lesão no músculo adutor, ficando de fora da estreia do estadual.

“Não sei qual o nome do clube, mas vai para os Estados Unidos com uma proposta cinco vezes maior do que ganhava aqui. Como nossa defesa tá certinha, tenho quatro bons zagueiros, também não exitei em liberá-lo. Melhor pro atleta, melhor pra gente que economiza também”, disse o técnico do Vasco-AC, Eric Rodrigues ao Globo Esporte Acre.