Zé Gabriel e Felipinho devem ser opções no Rio Branco

O lateral esquerdo Zé Gabriel e o meia Felipinho devem ser mais duas opções do técnico Daniel Pereira para a partida contra a Adesg. O confronto será disputado no sábado, 8, a partir das 17 horas, no Florestão.

Zé Gabriel cumpriu suspensão contra o Independência e Felipinho recuperou-se de uma lesão no tornozelo.

“Começamos a montagem da equipe e precisamos realizar muitos ajustes. Vou definir os titulares após o trabalho de quinta”, comentou o técnico Daniel Pereira.

Jean integrado

O volante Jean foi integrado ao elenco do Rio Branco nesta terça, no José de Melo. O atleta vem do futebol de São Paulo e é mais uma contratação para a disputa do Estadual.

Kikinha no Japão

A diretoria do Rio Branco deve fechar até o fim desta semana o empréstimo do atacante Kikinha para o futebol japonês. O garoto do Estrelão vai atuar por um ano no Kosovo, equipe da 3ª divisão no Japão.