Zelensky se diz disposto a deixar presidência “pela paz da Ucrânia”

O presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou neste domingo que estaria disposto a deixar o cargo “pela paz da Ucrânia” e pela adesão do país à Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN).

A declaração foi feita durante uma coletiva de imprensa em resposta a uma pergunta sobre a possibilidade de renunciar em troca do fim do conflito. “Se precisarem que eu deixe esta cadeira, estou pronto para o fazer, e também posso trocá-la pela adesão da Ucrânia à OTAN”, disse Zelensky, segundo o The Guardian.

A posição do líder ucraniano surge após o ex-presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, acusá-lo de ser um “ditador sem eleições”. Trump fez essa afirmação na última quarta-feira, criticando o adiamento das eleições presidenciais ucranianas, que estavam previstas para abril de 2024, mas foram postergadas devido à guerra contra a Rússia. A declaração do republicano gerou reações contrárias de países ocidentais, que reforçaram que Zelensky foi “democraticamente eleito”, ao contrário do presidente russo, Vladimir Putin.

A guerra na Ucrânia começou em 24 de fevereiro de 2022, quando a Rússia invadiu o país sob o argumento de proteger minorias separatistas pró-russas no leste e “desnazificar” o governo de Kyiv. Desde então, a Ucrânia tem buscado apoio militar e diplomático do Ocidente, aproximando-se da União Europeia e da OTAN.