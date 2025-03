10 jogos de PS4 e PS5 que são ideais para crianças de todas as idades

Os jogadores podem criar e personalizar seus avatares com itens exclusivos feitos por outros usuários, além de desenvolver suas próprias experiências, roupas e acessórios para compartilhar no catálogo do jogo. Os gráficos simples e estilizados garantem acessibilidade a todas as idades e tornam a experiência das crianças extremamente imersiva ao oferecer a elas a chance de jogar com amigos e com seus personagens preferidos. Roblox pode ser baixado gratuitamente no PS4 e PS5 e também está disponível para Xbox Series X/S, Xbox One, e PC, além de dispositivos Android e iPhone (iOS).