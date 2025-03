10 melhores lançamentos de fevereiro de 2025 segundo o Metacritic

A história do game alterna entre os acontecimentos nos anos 90 e um reencontro das personagens em 2022, já adultas. Após quase três décadas do ocorrido, elas comentam sobre a vida e o grande segredo que enterraram no passado. Por enquanto as análises são apenas da primeira metade do game, a parte “Bloom”, enquanto a história completa será concluída na segunda parte “Rage”, que será lançada em 15 de abril, como um DLC gratuito. Lost Records: Bloom & Rage está disponível em versão digital para PlayStation 5 (PS5) por R$ 214,90 e para Xbox Series X, Xbox Series S e PC pela loja digital Steam a partir de R$ 114,70. O jogo também está disponível no PS5 pela assinatura da PS Plus Extra.