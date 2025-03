12 jogos AAA sem ser GTA 6 que chegam em 2025 e prometem gráfico de filme

Em nossa lista não mencionamos GTA 6, praticamente um “hors concours” entre os games do ano, pois não há novas informações sobre o título no momento. Tudo que se sabe até agora como o retorno à cidade de Vice City e a primeira protagonista feminina Lucia foram revelados no primeiro trailer do jogo em 4 de dezembro (um dia antes do planejado devido a um vazamento). Enquanto isso usuários aguardam pacientemente até o Trailer 2 de GTA 6, ainda sem data, antes do lançamento do game no final de 2025 para PS5, Xbox Series X e Xbox Series S, talvez em outubro segundo rumores.