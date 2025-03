25 anos de PS2: veja como estão principais franquias do console agora

A série Final Fantasy é bem mais antiga que os consoles PlayStation, começando sua trajetória em 1987 no Famicom, o NES japonês, e depois ganhando popularidade no ocidente com Final Fantasy 4 e 6 no Super Nintendo (nomeados na época como Final Fantasy 2 e 3). Sua popularidade explodiu com Final Fantasy 7, 8 e 9 no primeiro PlayStation, mas foi no PS2 que surgiu o que muitos considerariam os moldes modernos da franquia com Final Fantasy X, lançado em 2001. Um game mais voltado para seguir a narrativa e acompanhar seus personagens Tidus e Yuna, com menos foco em exploração. O jogo foi um grande sucesso no PS2 e marcou também a primeira vez que um título da série recebeu uma sequência direta com Final Fantasy X-2, algo que viria a se repetir no futuro.