5 jogos de Xbox por até R$ 100 que você vai se arrepender se não jogar

Desenvolvido pela Ubisoft Montreal, Tom Clancy’s Rainbow Six Siege é um jogo de tiro tático em primeira pessoa. Ou seja, o título baseia-se no trabalho em equipe para derrubar os adversários, focando, principalmente, no modo multijogador. Aqui, os players se tornarão operadores de unidades antiterroristas de elite, cada um com habilidades e equipamentos únicos. As equipes são formadas por até cinco jogadores com o objetivo de vencer o time inimigo em diversos modos de jogo no formato competitivo online.