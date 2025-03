5 melhores jogos grátis da Play Store para jogar no celular esta semana

Os smartphones tornaram-se uma das plataformas de maior destaque para os jogos gratuitos — afinal, quem não tem um celular em mãos hoje em dia, não é mesmo? Através deles, é possível acessar uma ampla biblioteca de games em qualquer lugar e a qualquer momento para jogar experiências que vão desde títulos casuais até aquelas aventuras mais complexas.

Certamente, a Play Store traz milhares de ótimas opções para os usuários que possuem celulares com sistema Android. A plataforma do Google oferece um catálogo recheado de jogos gratuitos que podem atender as suas exigências.

Seguindo essa tendência, o Voxel realizou mais uma curadoria para destacar os cinco melhores jogos gratuitos disponíveis na Play Store esta semana. A seleção oferece aos usuários de Android boas oportunidades para se divertir sem gastar absolutamente nada. Confira a seguir!

I Am Security

O gênero de simuladores é um dos que mais vem crescendo nos últimos anos — e, acredite, existe demanda para todo tipo possível de experiência, até para ser segurança de balada.

Essa, inclusive, é a premissa de I Am Security, game gratuito da Play Store onde os jogadores basicamente devem identificar quem pode entrar no clube e quem não pode. Os convidados farão fila e você deve decidir se eles podem entrar com base em certos critérios. Vale a pena dar uma conferida!

Global Truck Online

Global Truck Online também é um dos games gratuitos em alta na Play Store esta semana e levará os jogadores em um passeio pelas principais rodovias do Brasil.

O game é um simulador de caminhões onde você deverá transportar cargas, explorar cidades e até customizar seus veículos da forma como preferir.

Moto Wheelie 3D

A cultura de motocicletas é algo bastante presente entre os brasileiros, e Moto Wheelie 3D traz uma proposta que pode agradar os entusiastas do “grau”. Aqui, os jogadores poderão fazer diferentes coisas com a moto, como cortar giro, drift e muito mais.

Além disso, o game traz boas opções de personalização. Portanto, você poderá estilizar não apenas o seu motorista, mas também mudar o estilo da sua moto com diferentes opções de escapamentos, capacetes e muito mais.

FPS Strike Ops: Modern Arena

Jogos de tiro gratuitos sempre são destaque na Play Store — e esta semana as coisas não seriam diferentes. FPS Strike Ops: Modern Arena traz um modo PvP em equipes onde você será um membro de elite bem treinado de uma força especial.

O arsenal variado inclui uma série de armas, como submetralhadoras, rifles de precisão e granadas de efeito moral. Certamente, você também poderá completar um monte de missões secretas para erradicar o “sindicato do mal” que traz desgraça ao mundo.

Runaway Boy: House Escape

Por fim, a lista de melhores jogos gratuitos da Play Store também inclui Runaway Boy: House Escape, um game de sobrevivência em primeira pessoa que te coloca na pele de uma criança que precisa fugir de casa.

Aqui, você joga como um garoto preso em sua própria casa por pais autoritários que insistem que ele termine o dever — no entanto, tudo o que ele sonha em fazer é escapar para brincar com seus amigos. Certamente, seu eu objetivo é ajudá-lo a se libertar, navegando por obstáculos e fugindo de seus pais a todo custo.

Curtiu a lista com os cinco melhores jogos gratuitos disponíveis na Play Store esta semana? Comente nas redes sociais do Voxel qual deles você pretende jogar primeiro!