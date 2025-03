50 melhores jogos para comprar agora no Xbox por menos de R$ 30

Vale lembrar que jogos do Xbox One são compatíveis com o Xbox Series X/S através da retrocompatibilidade do console. Porém, eles não utilizam o poder extra da plataforma, a menos que sejam otimizados para a nova geração, o que significa que podem ter visuais, resolução e taxa de quadros menores. Boa parte dos games da Microsoft no console também garante acesso ao jogo pelo PC, permitindo baixá-lo direto da Windows Store. Quando um jogo for vendido com versões de ambas gerações o sistema Smart Delivery garante que o usuário faça download da melhor versão possível.