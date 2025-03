7 melhores jogos de tiro e FPS no PS Plus Extra e Deluxe

O catálogo do PS Plus Extra e Deluxe é um dos melhores meios de jogar novas aventuras no PS4 ou PS5. O serviço de assinatura da Sony é atualizado mensalmente com inúmeros títulos de peso e, certamente, também há diversas (e ótimas) opções de jogos de tiro ou com perspectiva em primeira pessoa para aproveitar por lá.

Os jogos de tiro em primeira pessoa são há muito tempo um dos gêneros mais populares da indústria, visto o estrondoso sucesso de franquias mais famosas como Call of Duty. De experiências de tiro tático a tiroteios repleto de puzzles, os catálogos do PS Plus Extra e Deluxe podem ter tudo o que você precisa.

Quer conhecer os melhores games do gênero disponíveis por lá? Então veio ao lugar certo. O Voxel separou uma lista com os 10 melhores jogos de tiro e FPS para aproveitar no PS Plus Extra e Deluxe — que você confere a seguir!

Back 4 Blood

Sendo o sucessor espiritual do saudoso Left 4 Dead, Back 4 Blood também é baseado em um jogo de tiro cooperativo em primeira pessoa com uma intensa campanha narrativa para até quatro jogadores.

Também desenvolvido pela Turtle Rock Studios, em Back 4 Blood os jogadores estão no centro de uma guerra contra os Ridden, hospedeiros humanos de um parasita mortal que se transformaram em criaturas aterrorizantes empenhadas em devorar o que restou da civilização. Com a extinção da humanidade em jogo, cabe a você e seus amigos levar a luta até o inimigo, erradicar os Ridden e recuperar o mundo.

Doom Eternal

A franquia Doom dispensa apresentações e, certamente, é uma das maiores veteranas entre os jogos de tiro do mercado, rendendo inúmeras inspirações até hoje. Doom Eternal é o game mais recente da série e eleva a experiência com o Doomguy a outro patamar.

O tiroteio é frenético, o humor é ácido e os demônios são de diferentes formas e tamanhos. Certamente, Doom Eternal é o tipo de experiência indispensável aos amantes de um bom e velho FPS — e é claro que estaria nesta lista com os melhores jogos de tiro do PlayStation Plus Extra e Deluxe.

Prey

Desenvolvidos pela Arkane Studios, Dishonored e Deathloop são experiências parecidas até certo ponto — principalmente no que diz respeito às habilidades. Porém, o estúdio também tem outra joia rara entre os FPS do seu catálogo: Prey, que está disponível para jogar no PS Plus Extra e Deluxe.

Ambientado em uma estação espacial esplendidamente projetada, Prey é um shooter metroidvania atmosférico que incorpora elementos de RPG e terror. O gameplay é preciso e impactante, além de também trazer algumas habilidades que apimentam a jogatina e uma atmosfera aterrorizante.

Deus Ex: Mankind Divided

Desenvolvido pela Eidos-Montréal e distribuído pela Square Enix, Deus Ex: Mankind Divided é um RPG de ação ambientado em um futuro cyberpunk, onde humanos aprimorados por tecnologia enfrentam a discriminação.

As mecânicas de gameplay oferecem uma mistura de ação furtiva com combate tático e exploração, proporcionando aos jogadores total liberdade para abordar os desafios de diversas maneiras diferentes.

Aqui, você poderá seguir tanto uma abordagem furtiva, usando implantes cibernéticos e habilidades especiais para se infiltrar em áreas de difícil acesso, quanto adotar uma estratégia mais porradeira e enfrentar os obstáculos de frente.

Ghostrunner

Desenvolvido pela One More Level e publicado pela 505 Games em 2020, Ghostrunner é um jogo de ação hardcore em primeira pessoa repleto de embates frenéticos, ambientado em uma metrópole cyberpunk sombria. Para sobreviver, os jogadores deverão escalar a Torre Dharma, o último abrigo que restou para a humanidade após um cataclisma destruir o mundo.

Jack, o protagonista, quer se vingar da tirania de Mara, a Mestra das Chaves que governa a Torre Dharma com mão de ferro e pouca consideração pelos habitantes do lugar. Porém, à medida que os recursos diminuem, os fortes atacam os fracos e o caos começa a consumir pouco a pouco a ordem que resta.

Killing Floor 2

Killing Floor 2 é um jogo de tiro cooperativo bastante direto que coloca os jogadores contra hordas aparentemente infinitas de zumbis mortais em uma campanha ambientada na Europa.

A premissa é baseada no caos exagerado e abraça a alegria inerente de derrubar um mar de inimigos usando uma variedade impressionante de armas. Além de ser bastante divertido, Killing Floor 2 também oferece um sistema de progressão surpreendentemente criativo por meio de vantagens — no qual é possível melhorar suas armas e habilidades.

Payday 2

Os fãs dos golpes de GTA V certamente podem amar a experiência com Payday 2. A sequência tem tudo o que os jogadores poderiam querer de um “simulador” de assalto a bancos, com opções que vão desde missões furtivas até um tiroteio mais generalizado.

Há inúmeras habilidades para desbloquear, além de uma grande variedade de armas para experimentar e algumas das melhores mecânicas de multiplayer cooperativo para aproveitar — isso sem mencionar que o game também recebeu algumas atualizações de peso desde que foi lançado.

Curtiu a lista com os melhores jogos de tiro e FPS para aproveitar no PS Plus Extra e Deluxe? Comente nas redes sociais do Voxel qual deles você pretende aproveitar primeiro!