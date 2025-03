Fase municipal dos Jogos estudantis do Acre está com inscrições abertas; confira como participar

As inscrições para participar da fase municipal dos Jogos Estudantis do Acre (Jeac) 2025, nas modalidades de handebol e voleibol, foram abertas nesta quinta-feira (06) e vão até o dia 20 de março. O evento competitivo reúne jovens atletas de escolas acreanas de ensino básico e é um caminho para representar os municípios em competições estaduais e alcançar competições nacionais.

As inscrições efetuadas pelos representantes das escolas, devem ser realizadas pelo site da Secretaria de Estado de Educação e Cultura do Acre (SEE), see.ac.gov.br/jogos-estudantis. No endereço eletrônico é possível ler o regulamento específico para cada esporte e a ficha de inscrição dos atletas e técnicos, que deve ser devidamente preenchido.

Além da ficha, os futuros competidores devem apresentar os dados dos relacionados em um arquivo encontrado no site, e enviar para o e-mail [email protected], escrito no assunto “Ficha de Inscrição Nominal – Jogos Estudantis do Acre 2025 – Fase Municipal Rio Branco”.