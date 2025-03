A fila não anda, ela voa! Matteus Amaral é flagrado com nova affair em festa

Superou rápido! Após a LeoDiasTV divulgar que Matteus Amaral já tinha feito a fila andar com o suposto affair chamada Anna Julia Ferreira, o portal LeoDias descobriu que ele foi visto com a mesma morena em uma festa em Estrêla, Rio Grande do Sul, no último sábado (8/3). O novo envolvimento vem semanas após o ex-BBB e Isabelle Nogueira terem terminado o noivado.

No vídeo obtido por este veículo, mostrou os dois dançando juntos no meio do povo da festa. Em outro registro, Matteus e a estudante de medicina Anna Julia estão abraçados curtindo o show. O gaúcho foi até o palco tocar junto com a banda, o que foi filmado pela mulher que aparece sorridente.