Abril terá três feriados nacionais, com final de semana com folga prolongado; veja datas

O feriadão de abril está chegando, e ele promete ser uma ótima oportunidade para quem busca um merecido descanso. A primeira pausa será em 18 de abril, sexta-feira, com a celebração da Sexta-feira Santa, marcada por tradições religiosas em todo o país. O fim de semana seguinte é ainda mais especial, com a Páscoa, que acontece no domingo, 20 de abril.

Esta data, que celebra a renovação e a esperança, é uma das mais aguardadas pelas famílias brasileiras, que aproveitam para se reunir e celebrar.

Mas o feriado prolongado não para por aí. Na segunda-feira, 21 de abril, é comemorado o Dia de Tiradentes, um feriado cívico que relembra a luta pela independência e a história do Brasil. Com esses três dias de descanso, o feriadão de abril promete ser uma excelente oportunidade para viajar, relaxar em casa ou curtir eventos e celebrações locais.

Após o feriadão de abril, o calendário de feriados nacionais continua recheado de datas importantes. O próximo será o Dia do Trabalho, em 1º de maio, uma quinta-feira. Alguns feriados tradicionais cairão no domingo, como a Independência do Brasil, em 7 de setembro e no mês de outubro, o Dia de Nossa Senhora Aparecida, padroeira do Brasil, no dia 12, também um domingo. Só em novembro que o Dia das Consciência Negra, 20, será uma quinta.

Além dos feriados nacionais, o Acre conta com datas estaduais que garantem pausas adicionais ao longo do ano. O Dia da Amazônia, em 5 de setembro, ocorrerá numa sexta-feira, oferecendo um feriadão prolongado. Em 17 de novembro, o Estado celebra o Tratado de Petrópolis, com o feriado caindo numa segunda-feira. Agora tanto o aniversário de Rio Branco dia 28 de dezembro, como o aniversário do Acre, 15 de junho, serão em um domingo.