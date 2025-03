Acidente entre ônibus na Bolívia deixa 37 mortos e mais de 40 feridos; não há brasileiros envolvidos

Pelo menos 37 pessoas morreram e outras dezenas ficaram feridas numa colisão entre dois ônibus de passageiros numa rodovia da Bolívia, no sábado (1º). O acidente ocorreu na rota entre as cidades de Uyuni e Colchani, em Potosí, no sudoeste do país. Consta que um dos ônibus de passageiros saiu da sua faixa e invadiu a pista contrária. Há suspeitas de que o motorista de um dos ônibus estivesse embriagado.

“Como resultado deste acidente fatal, temos 39 pessoas feridas em quatro hospitais na cidade de Uyuni, e 37 pessoas perderam a vida”, disse um porta-voz do Comando Policial do departamento de Potosí. Entre os mortos, há quatro menores, disse uma autoridade à agência de notícias AFP. Um informe posterior atualizou o número de feridos para 41.

Agentes da polícia estão trabalhando para identificar as pessoas que morreram e aquelas que foram feridas e hospitalizadas, acrescentou o porta-voz. Trata-se do pior acidente rodoviário no país em 2025.

Entre as vítimas, há pelo menos duas estrangeiras: uma mulher peruana de 80 anos e uma menina alemã de 3. Os outros três menores que morreram tinham 13, 15 e 17 anos.

No local, um guindaste virou um dos ônibus, que havia capotado, e foi visto retirando os corpos dos veículos acidentados. De acordo com a investigação preliminar, um dos ônibus invadiu a pista contrária, possivelmente devido ao excesso de velocidade, e causou a colisão, disse o Ministério do Governo da Bolívia em um comunicado.