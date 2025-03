Acidente envolvendo carro e boi solto na pista causa estrago em estrada no interior do Acre

Na noite da última segunda-feira (10), por volta das 22h, um veículo modelo Fox bateu em um boi que estava solto na pista no bairro Pé da Terra, em Mâncio Lima. Em seguida, o veículo bateu em uma cerca.

O motorista foi surpreendido pelo animal na estrada e não conseguiu evitar a colisão. A parte dianteira do veículo sofreu danos significativos em razão do impacto. O boi não resistiu aos ferimentos e morreu no local, mas o condutor do carro não ficou ferido.

Segundo populares, o animal já circulava via desde o último sábado (8). A Polícia Militar foi acionada e atendeu à ocorrência.