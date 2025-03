Acre decreta situação de emergência — problemas locais, desafios globais; veja no artigo de Thiago Almeida

Olá! Aqui quem fala é o Thiago Almeida, aquele economista que ama misturar números com um toque de humor, porque ninguém merece viver só de gráficos e tabelas, né? Sou pós-graduado em agronegócio e ESG, ou seja, sei o que é plantar boas ideias e colher resultados sustentáveis.

Toda terça e quinta eu apareço com as minhas impressões sobre o setor produtivo. É tipo novela: tem drama, tem reviravolta e às vezes até um final feliz. A diferença é que aqui o vilão não é o mordomo, mas sim a inflação, o câmbio e aquele custo de produção que não dá trégua.

Acre decreta situação de emergência — problemas locais, desafios globais

Olá, pessoal! Vamos falar sobre o Acre, esse estado que parece ter sido escolhido a dedo pelo clima para ser o protagonista de uma verdadeira tragédia. Imaginem só: o Acre decretou situação de emergência por causa das chuvas intensas… de novo! É como se o clima dissesse: “Ah, vocês achavam que a seca era o pior? Segura essa cheia!”

O coitado do produtor acreano vive uma montanha-russa emocional. Ele foge da seca, e quando finalmente acha que vai conseguir respirar, BAM! Vem a cheia e leva tudo embora. É como se ele estivesse jogando um jogo de tabuleiro onde as regras mudam toda hora e o dado sempre cai no número errado. “Perdi na seca, estou me recuperando, e agora perdi na cheia!”

Paciência, meu amigo, já era!

E não é só isso! Os prejuízos com essa emergência climática no Acre já ultrapassaram a bagatela de 500 milhões de reais! Isso mesmo, meio bilhão! Para vocês terem uma ideia, é como se cada um de nós tivesse que pagar a conta do bar depois de uma festa onde ninguém se lembrou de trazer dinheiro. O Acre está lá, amargando problemas locais, mas a origem é global.

Agora, vamos falar de sustentabilidade! A conscientização sobre modelos sustentáveis precisa ser adotada com firmeza. E quem pode dar aulas sobre isso? Os CEOs mais requisitados do mundo? Não, meus amigos! O verdadeiro mestre nessa arte é o produtor acreano. Ele tem a expertise que muitos por aí só sonham em ter. “Olha aqui, mundo! Eu consigo produzir do café a proteína animal com sustentabilidade, enquanto mantenho 85% da floresta intacta!”

Chupa essa, hein?

Então, da próxima vez que você ouvir alguém reclamando do clima ou das chuvas, lembre-se do Acre e dos seus valentes produtores. Eles estão na linha de frente dessa comédia climática e, mesmo assim, continuam dando a volta por cima. Afinal, rir é o melhor remédio, e no Acre, eles têm que rir ou chorar… e como já choraram bastante, é hora de dar boas risadas!