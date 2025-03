Acre enfrenta domingo de calor intenso e chuvas fortes em várias regiões; veja temperaturas

O Acre vai viver um dia de calor intenso, com temperaturas variando entre 22ºC e 32ºC em várias regiões neste domingo (2). Em Rio Branco, a capital, o clima será abafado, com sol, nuvens e chuvas pontuais que podem ser fortes.

O padrão se repete em outras partes do estado, com possibilidade de pancadas de chuva em algumas áreas, especialmente durante a tarde e à noite. As informações são do site O Tempo Aqui, de Davi Friale.

Previsão de temperatura para os municípios do Acre:

Rio Branco, Senador Guiomard, Bujari e Porto Acre: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 30ºC e 32ºC.

mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 30ºC e 32ºC. Brasileia, Epitaciolândia, Xapuri, Capixaba, Assis Brasil e Santa Rosa do Purus: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 30ºC e 32ºC.

mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 30ºC e 32ºC. Plácido de Castro e Acrelândia: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 28ºC e 30ºC.

mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 28ºC e 30ºC. Sena Madureira e Manuel Urbano: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 28ºC e 30ºC.

mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 28ºC e 30ºC. Tarauacá e Feijó: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 29ºC e 31ºC.

mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 29ºC e 31ºC. Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima e Rodrigues Alves: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 29ºC e 31ºC.

mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 29ºC e 31ºC. Marechal Thaumaturgo, Porto Walter e Jordão: mínimas entre 22ºC e 24ºC, máximas entre 29ºC e 31ºC.

As chuvas, que podem ser intensas em algumas áreas, são mais prováveis nas regiões do leste e sul do Acre, como Brasileia e Sena Madureira, e no centro-oeste, incluindo Cruzeiro do Sul e Tarauacá. A umidade relativa do ar permanecerá muito alta, com máximas próximas a 100% ao amanhecer, o que contribui para o calor e o desconforto.

A tendência para os próximos dias é de manutenção deste clima quente e úmido, com chuvas diárias e possibilidade de eventos mais intensos em algumas localidades.