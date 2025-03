Acre passa a ter o 3º linhão de transmissão de energia elétrica entre Rio Branco e a região do Abunã

A partir desta sexta-feira (14), entra em funcionamento o terceiro linhão de transmissão de energia elétrica entre Rio Branco (AC) e Abunã (RO). A cerimônia de inauguração está marcada para as 9h30, no Ramal Ponta Negra, região da Transacreana. Entre os convidados pelo grupo EDP Brasil, vencedor do leilão e executor da obra, está o senador Alan Rick (União Brasil), que apoia o projeto desde o seu início.

“Sonho com um Acre desenvolvido, e isso passa por solucionar problemas como a falta de segurança energética. Em agosto do ano passado, estávamos vivendo um apagão. Foram horas no escuro total. Que indústria quer se instalar em uma região que não tem um sistema eficaz de fornecimento de energia?”, questionou o senador. “Por isso, apoiei essa iniciativa de todas as formas que pude. Trabalhamos pelo licenciamento junto ao IBAMA para a instalação, depois fomos em busca de agilizar o processo de licença de operação. Tudo isso porque o nosso povo não aguenta mais esperar pelo básico. No final do ano passado, estávamos inaugurando a linha entre a capital e o Juruá e, agora, mais essa etapa importantíssima”, acrescentou.

O evento de inauguração também contará com a presença do CEO da EDP na América do Sul, João Marques da Cruz, do governador Gladson Cameli e de outras autoridades do Estado. Na ocasião, também será celebrada a conclusão da nova subestação de energia do Tucumã, em Rio Branco, e o início da operação da terceira linha de transmissão, que passa a operar de forma integrada ao empreendimento entre Rio Branco (AC) e Abunã (RO). Os empreendimentos somam R$ 768 milhões em investimentos.

O CEO da EDP na América do Sul, João Marques da Cruz, celebrou a entrega da nova linha de transmissão Acre-Rondônia com 40 meses de antecedência. “Este é um lote importante para a EDP, pois é praticamente uma continuação do Lote 1, que também concluímos recentemente. Mais uma vez, demonstramos a nossa excelência na execução das obras, entregando à sociedade e, principalmente, à região Norte, uma infraestrutura segura e de qualidade, com antecedência, e que vai contribuir para melhorar a capacidade de suprimento de energia, impulsionando o desenvolvimento da economia local”, disse.